Стать популярным стримером хочет, наверное, каждый, кто хотя бы несколько раз в неделю заглядывает на Twtich и видит десятки тысяч зрителей на трансляциях у популярных стримеров.

Стример Владимир bratishkinoff Братишкин поделился информацией о своём заработке на Twitch и рассказал о становлении своей личности, а также о стоимости нового компьютера для трансляций.

Однажды кружка скатилась на компьютер, и чай залил процессор. Я к маме: «Нужен новый компьютер срочно, буду стримером». «Что это такое?». «Это когда ведешь прямые трансляции в эфире». Мама вложила 70 тысяч в новый комп, и тогда пошел первый рост.

Стример также поделился о конкретных цифрах своего заработка и обнародовал суммы, предлагаемые Владимиру со стороны крупных брендов.

Заработок стримера состоит из дохода от платных подписок на канале и рекламы перед началом эфира (2 тысячи долларов) плюс донаты от 300 тысяч до 1,5 млн в месяц и спонсорские деньги, их приносят бренды за упоминания и рекламу. Бренды заходят с разными предложениями, бывает по 500 тысяч рублей в неделю.

Рынок трансляций развивается семимильными шагами, об этом говорят различные исследования. Сейчас, данные лидеры мнений являются самыми большими кумирами у молодёжи. Владимир Братишкин ежедневно собирает на своих трансляциях десятки тысяч зрителей, которые следят за творчеством кумира. Общее число подписчиков bratishkinoff 1,35 млн человек.

Стримеры из североамериканского региона имеют более серьёзный вес в медиа пространстве, поэтому их прибыль разительно больше, подписывая контракты с гигантами геймерской индустрии.