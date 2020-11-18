Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил, по какому принципу был сформирован состав мужской команды на первые этапы Кубка мира-2020/21.

По словам специалиста, изначально преобладал спортивный принцип. Александр Логинов и Матвей Елисеев были включены в команду без отбора по итогам прошлого сезона. Что касается Антона Бабикова и Евгения Гараничева, они прилично проявили себя на сборах, отметил Польховский.

«Сучилов достойно выступил. Есть ещё Латыпов и Пётр Пащенко. Вот эти семь человек выступят на этапах Кубка мира», — сказал тренер, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он также обратил внимание на резерв команды, в который вошли Василий Томшин, Карим Халили и Игорь Малиновский. Специалист сообщил, что эти спортсмены набрали практически одинаковое количество очков, но тренеры решили их поберечь. Спортсмены начнут сезон на этапах Кубка России.

«В декабре будет видна ситуация. Возможно, кого-то подключим к основной команде из тех, кто будет выбираться по Кубкам России. Но и молодёжи надо давать небольшое преимущество», — сказал Польховский.