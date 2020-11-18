Кристина Дзюба, супруга нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, хочет развестись с 32-летним футболистом.

Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на портал PopCake. По информации источника, о возможном разводе рассказали друзья Кристины. В качестве причины назван скандал с утечкой интимного видео с участием футболиста.

«Конечно она обиделась на него, как можно такое пропустить мимо ушей… Но больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой. Он постоянно насмехается над Кристиной, ей это уже надоело», — цитирует слова Кристины источник.

При этом отмечается, что сама девушка не давала никаких комментариев по данному вопросу.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось скандальное видео, после чего Дзюба был отстранен от ноябрьских матчей сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените». По словам футболиста, он был готов к появлению видео в интернете, так как стал жертвой шантажа.