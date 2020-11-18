Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко жёстко высказался в сторону бывшего игрока команды Gambit, Winstrike и Ninjas in Pyjamas Никиты Daxak Кузьмина. Киберспортсмен считает, что в данный момент стример не является профессиональным игроком, а также назвал его клоуном.

Daxak не про-игрок, он стример. Клоун. О чем вы говорите? Daxak — клоун, он сейчас не про-игрок.

Кузьмин не выступает ни за какую команду с весны 2020 года, а занимается стримерством на Twitch. Последней командой, в которой Daxak принимал участие стал европейский коллектив Ninjas in Pyjamas.

Ранее на nevasport вышел материал о заработках стримеров в 2020 году, в которой разобрали пример Владимира bratishkinoff Братишкина. Стать популярным стримером хочет, наверное, каждый, кто хотя бы несколько раз в неделю заглядывает на Twtich и видит десятки тысяч зрителей на трансляциях у популярных стримеров.