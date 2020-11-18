Дядя российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Нурмагомед Нурмагомедов не хотел и не хочет, чтобы его племянник завершал карьеру.

По словам Нурмагомеда, он был против завершения карьеры Хабиба — единственный в семье человек, который был против такого решения.

«Хабиб — самостоятельный человек, он принимает решения сам. Я и сейчас против. Хабиб еще может драться» — приводит слова Нурмагомедова Sport 24.

Нурмагомедов отметил, что возможен любой сценарий — в том числе возвращение бойца. Нурмагомед хочет, чтобы Хабиб провел еще не один бой, поскольку рассуждает как профессиональный спортсмен и бывший тренер.

Напомним, в конце октября после победы над американцем Джастином Гейджи, Хабиб сообщил, что этот поединок стал для него последним в UFC. Позднее менеджер Хабиб намекнул на еще один бой.