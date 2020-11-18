Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле закончил находиться на карантине. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, тест на коронавирус бомбардира показал отрицательный результат.

В среду Иммобиле должен пройти медосмотр, после чего он присоединится к тренировкам «Лацио». К занятиям в общей группе уже приступил опорный полузащитник Лукас Лейва. Оба пропустили игру в Санкт-Петербурге против «Зенита» (1:1).

Напомним, что в ближайший вторник, 24 ноября, «Зенит» сыграет в Риме против «Лацио». Встреча пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 по московскому времени.

Лацио после трех матчей располагается на второй строчке, имея 5 очков. На первой позиции находится дортмундская «Боруссия». «Зенит» с одним очком занимается последнее место в группе.