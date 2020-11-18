Три футболиста сборной Сербии сдали положительные тесты на коронавирус накануне матча с Россией в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Спортсмены прошли тестирование во вторник, 17 ноября.

Как сообщает Москва.ру, коронавирус выявлен у голкипера Джордже Николича («Базель»), а также полузащитников Сергея Милинкович-Савича («Лацио») и Дарко Лазовича («Верона»). Кроме того, положительные тесты сдали физиотерапевты команды. Все зараженные уже находятся в изоляции.

Ранее сообщалось, что инфицирован еще один сербский футболист — защитник «Интера» Александр Коларов. Помимо этого, у футболиста травма, из-за которой он досрочно вернулся в расположение клуба.

Матч Сербия — Россия состоится сегодня, 18 ноября, в Белграде, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.