В Лондоне (Великобритания) продолжается Итоговый турнир АТР. Сегодня, 19 ноября, состоятся заключительные матчи группы «Лондон-2020».

Сначала на корте появятся австриец Доминик Тим и россиянин Андрей Рублев, их матч стартует не ранее 17:00 по московскому времени. Независимо от того, как закончится встреча, Тим выйдет в полуфинал соревнований, а Рублев завершит выступление. Ранее австриец одержал две победы, а россиянин потерпел два поражения.

Не ранее 23:00 стартует второй матч: испанец Рафаэль Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Оба теннисиста претендуют на второе место в группе, ранее они по очереди обыграли Рублёва и потерпели поражения от Тима.