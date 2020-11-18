В четверг, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоятся семь матчей.

В 12:00 по московскому времени хабаровский «Амур» на своей арене примет магнитогорский «Металлург».

В 16:30 в Нур-Султане стартует матч между «Барысом» и омским «Авангардом».

Сразу три встречи начнутся в 19:00 мск: ярославский «Локомотив» примет «Йокерит», «Ак Барс» дома сыграет с «Торпедо», а ЦСКА на выезде сразится с «Нефтехимиком».

В 19:10 начнется матч между минским «Динамо» и «Сочи». Закрывать соревновательную программу дня будет игра «Динамо» Москва — «Динамо» Рига, которая стартует в 19:30.

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Запада, набрав 43 очка в 27 матчах. «Локомотив» (36) идет на третьем месте, московское «Динамо» (30) — на четвертом, минское «Динамо» (30) — на пятом. «Йокерит» (23) располагается на 9-й строчке, «Сочи» (18) — на 10-й, рижское «Динамо» (10) — на последнем, 11-м месте.

На Востоке лидирует «Ак Барс» с 40 очками, «Авангард» (36) идет вторым. «Металлург» (34) занимает пятую строчку, «Барыс» (25) — восьмую, «Амур» (22) — 10-ю, «Нефтехимик» (16) — 11-ю.