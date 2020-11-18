Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков, выступающие в парном катании, снялись с этапа Гран-при Rostelecom Cup, так как их тренер Филипп Тарасов сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом рассказал Владислав Жовнирский — еще один тренер, работающий с парой.

«После возвращения из Казани у тренера Филиппа Тарасова был обнаружен коронавирус, было подозрение на вирус у Алины, но оно не подтвердилось», — сказал Жовнирский, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что тесты Пепелевой и Плешкова показали отрицательный результат, однако фигуристы не тренировались после этапа Кубка России в Казани.

Напомним, этап Гран-при в Москве будет проходить в период с 20 по 22 ноября на арене дворца спорта «Мегаспорт».