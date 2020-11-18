Десять дней остается до старта нового сезона на Кубке мира по биатлону. Наконец-то стало известно, с какой обоймой поедет в Контиолахти сборная России, и состав, мягко говоря, очень интересный.

Состав сборной объявили в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Вообще, ситуация в плане медийности после прихода Виктора Майгурова сильно улучшилась: теперь СБР регулярно выдает интервью с ведущими членами сборной команды, возродился канал Союза на ютубе. Раньше в большей степени работу с прессой на себя брал Владимир Драчев, раздавая общие комментарии направо и налево, а какой-то системы не наблюдалось. Сейчас же видно: пресс-служба СБР работает и работает активно.

Итак, кто же попал в итоговый состав сборной России на первые этапы Кубка мира:

Лидеры сборной Александр Логинов и Матвей Елисеев получили путевку в сезон благодаря результатам сезона предыдущего, все межсезонье тренировались по собственному графику, в контрольных стартах не участвовали, поэтому их форма — пока загадка для всех.

Опытом в команде владеют Евгений Гараничев и Антон Бабиков, однако им обоим придется возвращаться на Кубок мира после тяжелого прошлого сезона. О Гараничеве вообще много говорили, исходя из того, что ему пора заканчивать карьеру в сборной. Однако Евгений воспрял духом и хорошо показал себя на контрольных стартах. Какой окажется его форма в сравнении с другими участниками Кубка мира — только предстоит увидеть.

Петр Пащенко, Эдуард Латыпов и Семен Сучилов — тоже не новички для Кубка мира, однако результаты в гонках показывали слабые. Сучилов и Латыпов по ходу сезона не раз демонстрировали отличную скорость, которая помогала им занимать приличные места в гонках, но вот стрельба из раза в раз не была стабильной. Однако эти ребята, по мнению тренерского штаба, выглядели гораздо стабильнее на фоне молодежи, например, не попавших в итоговый список Игоря Малиновского или Карима Халили.

Коррективы внес и коронавирус: прямо сейчас в команде болеют Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. Первый не смог принять участие в контрольных тренировках, второй занял 7-е место в первой гонке, а вторую уже не бежал.

Девушкам же предстоит интересная и в то же время сложная задача: лидер сборной Екатерина Юрлова-Перхт сообщила о пропуске сезона из-за беременности, а в её отсутствие нужно будет не ударить в грязь лицом.

Екатерину Юрлову в экстренном порядке заменила 21-летняя Анастасия Гореева: она в это межсезонье впечатляла своей скоростью, но стреляла плохо, правда, не всегда. Еще одна дебютантка КМ Ирина Казакевич, по мнению Михаила Шашилова, показывала одни из лучших результаты по ходу сборов.

Лариса Куклина получила свое место в сборной еще по итогам прошлого сезона и также большую часть лета и осени тренировалась на самоподготовке, но отлично выступила на отборах, оба раза попав в призы. Светлана Миронова входит в сезон темной лошадкой: на летнем чемпионате России она выступала неплохо, однако на контрольных тренировках не бежала, так что ноябрьская форма Светы — пока загадка для болельщиков.

Возвращенцы этого сезона — Ульяна Кайшева и Евгения Павлова, а также Тамара Воронина. Кайшева вообще готовилась к сезону в составе сборной Удмуртии, подключалась к сборам национальной команды и здорово выступила на отборе, выиграв спринт. Масс-старт хорошо пробежала Евгения Павлова, Тамара Воронина стала второй.

И в мужском, и в женском составе — на одного человека больше, чем позволяет выставить квота сборной России, но запас необходим, в первую очередь, из-за риска подхватить инфекцию. «Ковид вносит коррективы чаще любого тренера», — грустно отмечал Валерий Польховский в недавнем интервью.

Ну а на что же все-таки наработали наши избранные биатлонисты в межсезонье — увидим уже через десять дней в Финляндии.