Тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил мнение, что чемпионат Европы-2021 будет отменен из-за пандемии коронавируса.

«Мне кажется, раз отменили чемпионат четырех континентов, то процентов на 99 отменят и чемпионат Европы. А вот что касается чемпионата мира, здесь стоит очень серьезный вопрос в плане потери денег и у ISU, и у телевидения», — сказал Жулин, слова которого приводит «РБК-Спорт».

Он пояснил, что ISU сделает все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся, однако возникает вопрос, где проводить турнир и что делать с пересечением границ.

Жулин подчеркнул, что если период пандемии к тому моменту будет серьезным, то нельзя исключать никакие варианты. Если турнир состоится в Швеции, как и было запланировано, его могут пропустить американцы, канадцы и японцы.

«Тогда уже это прерогатива ISU — определить, нужно ли проводить чемпионат мира без ведущих стран. При такой ситуации не исключаю, что и его тоже отменят. Но опять же, за турнир тоже будут бороться», — сказал Жулин.