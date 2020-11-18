Легендарный борец Александр Карелин отреагировал на скандал вокруг нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

«Я не знаю, о чём идёт речь, мне вообще это неинтересно. Вы сказали, это футболист? А чем он известен? Он чемпион мира? Капитан нашей сборной? Тогда замнём историю с его результатами. Это везде бывает, любая подробность на виду», — сказал Карелин, слова которого приводит «Радио 1».

Он подчеркнул, что не стоит рассматривать ситуацию как возможность выделиться. По мнению Карелина, положение обязывает публичного человека находиться в форме.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. После этого футболист был отстранен от ноябрьских матчей сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените». Позднее в СМИ появилась информация, что от Артёма может уйти жена.