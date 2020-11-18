Валерий Брагин принял хозяйство в СКА перед началом сезона. Сейчас, когда треть дистанции КХЛ позади, можно сделать первые выводы о том, каким предстал СКА за почти полгода работы тренера.

Если заглядывать только в таблицу — дела у клуба идут не слишком роскошно. Как обычно, вторые на Западе вслед за ЦСКА, но отрыв значительнее прошлых сезонов, да и в общей таблице КХЛ армейцы лишь седьмые, хотя и отрыв от идущего третьим «Трактора» можно ликвидировать уже в очном матче в Ледовом дворце в среду.

Но в целом СКА этого сезона представляет интерес. Это молодая, задорная команда, которая очень быстро играет в атаку и ничего не боится. Иногда забивать не получается, и тогда СКА очков не набирает.

Да и турнирных потерь у СКА должно быть все меньше. Во-первых, позади вспышка коронавируса в команде. СКА, в отличие от других команд, не переносил матчи, пользуясь богатыми ресурсами своих вторых команд. В это время все страна увидела, насколько в порядке находится ближайший резерв СКА. Понятно, что максимум очков, играя вторым составом, набрать было нельзя. Если бы не коронавирус, армейцы точно шли бы в ногу с лидерами.

Во-вторых, многочисленные новички, которые пришли в СКА по ходу сезона. Сейчас они должны освоиться и по-настоящему сыграться. На данный момент в СКА самая большая конкуренция в КХЛ. Получается, к той команде, которая готовилась к сезону, добавились молодые игроки «СКА-1946» и «СКА-Невы». А также те, что пришли из-за океана — Бердин, Завгородний, Мальцев, Тренин. Вот и получается: сейчас в СКА 4 равноценных вратаря, 6 пар защитников и 6 троек нападения. По сути, это два равноценных состава, большая часть которого, если не все — весьма самые талантливые хоккеисты.

К плей-офф конкуренция определит лучших среди них, игроки наберутся опыта КХЛ и сыграются между собой. С каждым матчем СКА должен быть все сильнее. Уже сейчас, усиленно поработав в ноябрьскую паузу, СКА одерживает четыре победы подряд.

Пока нельзя и строго оценивать тренера: серьезно переболевший коронавирусом Брагин, только недавно стал появляться на тренерской скамье СКА. Главный тренер сборной России имеет в распоряжении огромный потенциал с точки зрения суммарного таланта всех хоккеистов. А как Брагин может выжимать максимум из молодых игроков, мы знаем по его многолетней работе с молодежной сборной.