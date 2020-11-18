Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, как формировался состав женской национальной команды на первые этапы Кубка мира.

«У женщин Куклина и Миронова попали в тридцатку Кубка мира, поэтому к ним нет никаких вопросов. Думаю, в будущем можно выбирать не из 30 лучших, а из 15. Было время, когда попадаешь в 15 сильнейших и едешь дальше. Посмотрим, как время рассудит», — сказал Польховский, слова которого приводит «Матч ТВ».

Что касается Ульяны Кайшевой, специалист отметил, что она достойно проявила себя на отборочных соревнованиях, как и Евгения Павлова.

«Из молодых девочек есть Анастасия Гореева, которая показала неплохой ход, но со стрельбой были некоторые проблемы. Ей есть над чем работать», — сказал Польховский.

Напомним, Гореева заменила с составе сборной России Екатерину Юрлову-Перхт, которая пропускает сезон из-за беременности. Состав команды выглядит следующим образом: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Анастасия Гореева.