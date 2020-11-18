Московский ЦСКА готов начать переговоры с «Зенитом» по продаже хорватского нападающего Николы Влашича с ценника в 50 миллионов евро.

Об этом сообщает портал Metaratings.ru. Как стало известно изданию, Влашич действительно входил в круг интересов «Зенита», ему предлагали контракт на 4,5 млн евро в год. Официальный предложений о покупке Влашича не делалось, поскольку у «Зенита» был ограниченный бюджет до конца трансферного окна — не более 25 млн евро.

Отмечается, что в Европу ЦСКА отпустит Николу Влашича за меньшую сумму: 25-35 млн евро. Текущие претенденты на игрока — это три итальянских клуба: «Интер», «Рома», «Наполи». Сам форвард на данный момент имеет желание продолжить карьеру в чемпионате Италии, однако трансфер футболиста вряд ли случится до чемпионата Европы летом 2021 года.