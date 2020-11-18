Стример Тимур TpaBoMaH Хафизов поделился информацией об ответе технической поддержки Steam на просьбу контент-мейкера снять блокировку аккаунта в Dota 2 из-за необоснованных репортов. Хафизову предложили опубликовать пост на reddit и объяснить всю ситуацию более детально.

Некорректно на сайте Valve отображается система репортов. Нельзя точно понять, за какой матч тебя зарепортили. Эти айдишники, которые я рассматривал в прошлых видео, — это реперные точки: каждые 15 матчей такой-то айдишник, и после этого матча статистика порядочности обновляется. И вот за эти 15 каток в стольких-то ты был зарепорчен. А в каких именно — непонятно.

Ранее Хафизов поделился своими мыслями о банах собственного аккаунта в Dota 2. Хафизов считает, что получает необоснованные репорты от игроков из-за того, что он пикает Techies, поэтому придётся на неделю отказаться от выбора этого героя на основном аккаунте.