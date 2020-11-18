Адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова Александр Островский рассказал о том, что суд принял решение рассмотреть дело об избиении его клиента экс-футболистом Романом Широковым в особом порядке.

Слова Островского цитирует портал «Чемпионат».

Как сообщил адвокат, суд вынес постановление об особом порядке рассмотрения дела, однако позицию стороны потерпевшего не выясняли, в то время как согласие обеих сторон обязательно по закону.

Суды и следствие, по словам Островского, заинтересованы в особом порядке рассмотрения дела, поскольку работа следствия в таком случае не подвергается критике.

«Либо судья по халатности вынес данное постановление, увидев заявление Широкова, либо есть какая-то договоренность с той стороной, потому что наша позиция не была выяснена», — отметил Островский, добавив, что можно ожидать любого исхода дела.

Напомним, инцидент с избиением арбитра Романом Широковым произошел в августе на любительском турнире «Кубок Селебрити».