Аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов поделился своим мнением относительно скандала между профессиональными игроками в сторону Идана MagicaL Варданяна. Кузнецов считает, что игрок поступил некорректно, однако реальных доказательств его вины нет.

Если меня спросят, что я думаю, я скажу, что стримснайпил. Альттабнулся, увидел, что Morphling куда-то побежал и начал перекачиваться. Понятно, что еще задержка между стримом и игрой секунд пять, но он дал тот ультимейт «авось прокнет», и прокнуло. Я скажу — да, стримснайпил, но это будет мое мнение, если его спросят, именно мнение. Доказательств нет.

NS также добавил, что единственным доказательством стримснайпа может быть запись камеры со стороны киберспортсмена, а так как этих записей нет, то считать полностью виноватым нельзя.

Ранее стример по Dota 2 Хенрик AdmiralBulldog Анберг поделился своими мыслями о недавнем скандале с Иданом MagicaL Варданяном. Он считает, что данное поведение не должно быть среди профессионалов.