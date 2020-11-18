Китайская организация 4 Angry Men объявила о том, что уходит из киберспортивной дисциплины Dota 2. Теперь ростер Чжан Eurus Чэньчжуна будет представлять интересы компании Elephant и играть под одноименным тегом.

Между клубом и партнёром ранее возникли финансовые разногласия и обе компании обвинили друг друга из-за несоблюдения партнёрских соглашений. Так Multi-Channel Networks Elephant сообщили о том, что 4AM должны были инвестировать поровну в проект, однако за всё время не дали необходимых средств.

Изначально соотношение инвестиций Elephant и 4AM в состав по Dota 2 должно было составлять 50/50, но при этом ведущая роль в руководстве командой отдавалась клубу. По состоянию на 15 ноября совместный проект не получил от 4AM никаких средств, а все расходы по содержанию состава несла Elephant.

Состав Elephant выглядит следующим образом: