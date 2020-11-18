Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему того, что Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова пропустят сезон-2020/21 из-за беременности.

В интервью «Чемпионату» Губерниев пожелал Резцовой и Юрловой женского счастья.

«С одной стороны, у нас две спортивные потери, а с другой стороны, самое главное для женщины — счастье материнства», — отметил комментатор, выразив надежду на то, что все будет хорошо. «Я очень рад за девчонок», — заключил Губерниев.

Напомним, Екатерина Юрлова-Перхт сегодня, 18 ноября, сообщила, что пропустит сезон по причине второй беременности: у чемпионки мира 2015 года уже есть четырехлетняя дочь. Кристина Резцова станет матерью в первый раз.

Кубок мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти уже 28 ноября.