Бывший игрок команды 5men по Dota 2 Расмус Chessie Бломдин сообщил о причинах распада коллектива. Бломнин заявил, что у ростера не хватало должной мотивации, однако он всё равно доволен теми результатами, которые микс показал на протяжении нескольких месяцев.

5men больше не существует. Мотивация в команде была на низком уровне, поэтому я доволен результатами, которые мы показали, несмотря на отсутствие должного количества практики. Спасибо команде за этот путь! С нетерпением жду будущего и буду искать себе новый состав.

18 ноября европейский микс 5men по Dota 2 прекратил своё существование. Информация об этом была опубликована организаторами EPIC League Season 2 второго дивизиона. Коллектив Расмуса MISERY Филипсена было присуждено 9 технических поражений. Теперь команда занимает последнее место в лиге.

Состав 5men выглядел следующим образом: