СКА начал матч с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА начал матч с челябинским «Трактором» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит в Петербурге на арене «Ледового дворца». Прямую трансляцию игры можно найти здесь.

Эта встреча станет для команд первой в текущем сезоне КХЛ. В прошлом году команда Валерия Брагина одержала победу над «Трактором» в Челябинске со счетом 4:3 (3:3 в основное время, шайба СКА в овертайме), но уступила дома со счетом 1:2.

СКА, как и «Трактор» выиграли последние четыре матча в регулярном чемпионате КХЛ после международного перерыва на матчи Еврохоккейтура в Финляндии. Петербуржцы в выездной серии обыграли «Йокерит», «Витязь», «Северсталь», а затем дома победили уфимский «Салават Юлаев» в овертайме.