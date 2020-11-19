Гунина: Из-за бума тир-3 организаций каждый второй сидит на контракте

Менеджер команды Alliance по Dota 2 Мария Inverno Гунина поделилась своими мыслями на счёт подписания контрактов игроками и новой модели организаций с выставлением на трансфер. Гунина считает, что такая модель мешает собирать коллективы другим организациям.

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Поддержка Valve отказалась снимать бан с аккаунта TpaBoMaH

Стример Тимур TpaBoMaH Хафизов поделился информацией об ответе технической поддержки Steam на просьбу контент-мейкера снять блокировку аккаунта в Dota 2 из-за необоснованных репортов. Хафизову предложили опубликовать пост на reddit и объяснить всю ситуацию более детально.

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