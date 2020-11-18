Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о составе сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира по биатлону сезона-2020/21.

Слова Тихонова цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Мне очень жаль, что в основном все великовозрастны. Там только, по-моему, одному 26 или 27, всем остальным больше. Очень плохо, что мы не думаем о молодежи», — отметил Тихонов, добавив, что надо убирать тех, кто не показывает результат.

«Все те, которые сегодня заявлены, мы думаем о перспективе на будущее или на первые год-два?», — сказал Тихонов, добавив, что всех биатлонистов сборной мы уже знаем, но есть вопрос, чего они добились за последние годы — кроме чемпиона мира Александра Логинова.

«Поэтому надеяться, я думаю, не на что», — заключил Тихонов.