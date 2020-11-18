Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил опасения по поводу позднего выезда сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Контиолахти.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Тихонов отметил, что в биатлоне последние 13 лет творится полное безобразие, поэтому он ничему не удивится.

«Собирались где-то за неделю до соревнований приехать, и если вдруг хотя бы у одного тренера, представителя прессы или спортсмена найдут корону, то всю команду закроют», — сказал Тихонов, что стоило бы подумать об этом.

По словам Тихонова, сборная Украины давно приехала в Контиолахти, и у всех все в порядке, поскольку руководитель ФБУ Владимир Брынзак беспокоится о команде.

«А здесь опять все получается на авось, авось пройдет. Это будет безобразие. Ведь если закроют на карантин, будет отсутствовать вся тренировочная часть процесса», — сказал Тихонов, подчеркнув, что весь сезон для команды может пойти насмарку.