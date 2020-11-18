Известный тренер по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказал мнение о том, почему Александра Трусова так часто допускает падения во время прокатов на соревнованиях.

Слова Жулина цитирует портал «РБК-Спорт».

«Она же падает не потому, что плохо катается, а из-за того, что очень сильно рискует. Это её конёк, козырь, философия», — отметил тренер, подчеркнув, что фигуристке и ее тренерам виднее.

По мнению Жулина, если Трусова вставит в произвольную программу пять четверных прыжков, и даже при падении с одного из них к фигуристке никто не подберется.

«Она работает на пределе своих возможностей, и, понимая, что ей, может быть, чуть-чуть не хватает второй оценки, она берёт именно техникой. И пока у неё это очень здорово получается», — сказал Жулин.