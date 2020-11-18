Российский хореограф, заслуженный тренер России по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз развеял миф о том, что фигуристки должны очень мало есть, чтобы поддерживать форму.

В интервью ютуб-каналу Figure Skating Tube Глейхенгауз отметил, что основной миф о быте фигуристок заключается в том, что они якобы ничего не едят.

«Они едят и кушают побольше обычных людей. Им никто не запрещает есть, особенно есть мясо, овощи, даже фрукты», — отметил Глейхенгауз, добавив, что нужно следить за содержанием сахара, но никто не запретит съесть шоколадку.

По мнению хореографа, все упирается в растущий организм и переходный возраст, и речь идет не о том, что именно едят фигуристки, а о том, что они могут съесть торт целиком или коробку конфет. Завтрак, обед и ужин, по словам Глейхенгауза, желательно уместить до шести вечера и распределить приемы пищи равномерно.

«Никто никому не запрещает есть. У всех разные организмы, разное строение, кто-то может себе позволить больше есть, кто-то не может, потому что он расположен к полноте», — отметил Глейхенгауз.