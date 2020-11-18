Российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что хотела бы выступить на шоу «Ледниковый период».

В своем «Инстаграме» Исинбаева выложила фотографию, на которой она обнимает пару коньков.

«Вот думаю с показательным номером на финале «Ледникового периода» выступить… Хотели бы увидеть?», — написала Исинбаева.

Отметим, Исинбаева является постоянным судьей проекта «Ледниковый период» в сезоне-2020. Её жесткие оценки часто являются предметом обсуждения: в последнем вышедшем в эфир Первого канала выпуске «ЛП» Исинбаева единственной поставила оценку за артистизм «5,9» за выступление Регины Тодоренко и Романа Костомарова, чем возмутился главный продюсер проекта Илья Авербух.