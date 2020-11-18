Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл аргентинца Диего Шварцмана в матче второго тура Итогового турнира АТР в Лондоне.

Теннисисты провели на корте «О2-Арены» более двух часов и сыграли три сета. Счет по партиям 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Зверева. На счету немца 10 эйсов, а также три двойных ошибки. Шварцман сделал столько же ошибок на подаче, но ни разу не сумел подать на вылет за всю игру.

Отметим, Диего Шварцман потерпел уже второе поражение подряд на турнире и вылетит после группового этапа: в первом туре он уступил сербу Новаку Джоковичу.

В заключительном туре группового этапа аргентинцу предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым, а Александру Звереву нужно будет встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. На счету Зверева теперь одна победа и одно поражение (в стартовой игре с Медведевым).