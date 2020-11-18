Петербургский СКА не сумел открыть счёт в первом периоде домашнего матча против челябинского «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит в Петербурге на арене «Ледового дворца», на данный момент счет в матче 0:0.

Каждая команда заработала по одному удалению за первый период, но не смогла реализовать большинство. На третьей минуте встречи игрок «Трактора» Артем Шварёв сделал подножку и получил две минуты штрафа. В составе СКА на скамейку штрафников ушел на две минуты Линден Вей. На пятой минуте игры он был удален за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Команды проведут на льду еще минимум два периода. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В прошлом сезоне КХЛ СКА и «Трактор» обменялись гостевыми победами в регулярном чемпионате КХЛ.