На выходных в Санкт-Петербурге завершился Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина. В категории «Open Lady» серебро завоевала петербургская спортсменка Мария Свешникова. В ее активе за карьеру две серебряных медали с чемпионатов мира, одно серебро чемпионата Европы, золото чемпионата России. Также Свешникова является чемпионкой Европы в дуэльной стрельбе.

В этом интервью Мария Свешникова рассказала о том, как пришла в практическую стрельбу, с какими трудностями приходится сталкиваться женщинам в этом виде спорта, а также о своих целях в спортивной карьере.

— Сколько вы занимаетесь практической стрельбой? Как начался ваш путь?

Занимаюсь с ноября 2013 года, это уже 7 лет. Мы просто нашли рекламу тира и зашли с друзьями пострелять — совершенно случайно. Там нам рассказали о том, что существует такой вид спорта, как практическая стрельба и двое из нас уже не ушли.

— Что вас зацепило в этом виде спорта?

Необычность вида. Это не фитнес-клуб, это не корт, не лошади — не то, чем занимаются все.

— Какие эмоции вы получаете, занимаясь практической стрельбой?

Получаю эмоциональную разгрузку, безумное количество удовольствия — и во время выполнения упражнений, и после матча. Стрельба — это возможность жить в какой-то параллельной вселенной на выходных. Утро субботы всегда начинается хорошо: ты едешь не на работу, не в офис на встречу, а туда, куда ты хочешь. Легко вставать, приезжаешь довольный, потому что займёшься любимым делом и увидишь своих друзей, проведешь день на свежем воздухе. Абсолютно не останавливает плохая погода. Каждая тренировка — это безумная доза счастья.

— Как часто вы тренируетесь? Каждые выходные или реже?

Все зависит от сезона. Бывает, когда из-за работы получается вырваться всего раз в неделю, перед какими-то большими соревнованиями тренировки проходят минимум три раза в неделю.

— А чем вы занимаетесь в обычной жизни?

Я занимаюсь поставками медицинского оборудования, оптовая торговля. Это никак не перекликается с видом спорта. У всех ребят в стрельбе абсолютно разные профессии, но мы все уживаемся.

— Тяжело ли даются тренировки? Бывает и плохая погода, и большие нагрузки.

Если есть желание, то все это не тяжело. Когда готовишься к чему-то крупному, то хочешь выступить хорошо. Естественно, когда ливень на улице и ветер, то не хочется никуда ехать, то остаешься дома. Но это скорее исключение, обычно такие причины не останавливают. Усталость? Да, безусловно есть, нет такого, что просто по фану поехал пострелять, а потом дальше занимаешься своими делами. Ты надышался воздухом, набегался, таскал пятикилограммовую винтовку, поэтому хочешь устроить тихий час.

— Женщин в практической стрельбе становится больше? Как выглядит ваша категория?

Нас очень мало, по крайней мере, в дисциплине «карабин». На протяжении многих лет одна и та же компания. Если девушки приходят из «пистолета» и из «ружья», как правило, надолго не задерживаются. Те, кто совершают переход из «пистолета», они приходят из тепличных условий тира в суровые условия полигона на открытом воздухе и надолго не остаются.

Есть очень большой плюс для женщин — ты постоянно окружена мужским вниманием. В моем клубе тренируются всего три девушки, все остальные — мужчины. Это очень необычно. Не так давно мы были на матче, который был посвящен бракосочетанию тренера и стрелка, пара состоялась. В целом, такие случаи в нашем спорте не редкие. Но не стоит идти в этот вид спорта только ради охоты на мужчину, это не работает (смеется).

— Вместе ли вы тренируетесь или индивидуально?

Как правило, все тренируются в составе какой-то группы, либо индивидуально с тренером. Первоначально я два года стреляла с тренером, если не больше, потом начала заниматься сама, но в составе группы. Есть возможность одному пристреляться, есть возможность заниматься в группе или работать с тренером. Иногда организуются сборы, где мы тренируемся командой.

— Есть ли у вас какая-то цель, к которой вы идёте на соревнованиях? Или этот спорт просто ради удовольствия?

Естественно, какие-то амбиции есть. Я участвовала в одном чемпионате Европы, хочу поучаствовать еще в одном и его выиграть в личном зачете. Надеюсь, наша женская команда возьмет золото ЧЕ. Надеюсь, и на мире сможем зайти на пьедестал.

— Что нужно для того, чтобы начать заниматься практической стрельбой?

Я уверена на 100 процентов, что если бы не тот человек, который провел со мной первую тренировку, я бы не осталась в этом виде спорта. Для меня это зависело во многом от тренера, который сумел заинтересовать и показать хорошие стороны вида, о плохих я не подозревала на тот момент. Он просто влюбил меня в этот вид спорта. Приезжайте к нам в клуб «Невский», одевайтесь максимально удобно и тепло — и всё. Лучше выбрать выходные с хорошей погодой, хотя в Питере достаточно мало таких дней… В «Невском» организованы все условия для того, чтобы не намокнуть, везде есть крыши.

— Вы кого-то из своих друзей и знакомых привели в этот спорт?

Есть друзья, которые занимались и занимаются этим видом, им нравится. Надеюсь, когда подрастет мой сын, он тоже возьмёт в руки оружие.