Петербургский СКА и челябинский «Трактор» провели два «сухих» периода в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца». На данный момент счет в матче 0:0.

Отметим, за два периода хоккеисты СКА нанесли по воротам соперника 15 бросков, «Трактор» сделал 19 бросков по воротам СКА. 7 бросков СКА было заблокировано, в свою очередь хоккеисты из Петербурга заблокировали 11 ударов соперника.

Команды проведут на льду еще минимум один период. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В прошлом сезоне КХЛ СКА и «Трактор» обменялись гостевыми победами в регулярном чемпионате КХЛ: СКА обыграл «Трактор» в Челябинске со счетом 4:3 (в овертайме), но проиграл в Петербурге со счетом 1:2.