Российский хореограф, тренер по фигурному катанию группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, кто в группе исполняет роль диетолога и почему фигуристов регулярно взвешивают.

В интервью аккаунту магазина «Фигурист» Глейхенгауз заявил, что всех фигуристов группы взвешивают один раз в день, после чего тренер может высказать пожелание, чтобы этот вес изменился.

«Если у тебя, например, вес 47 кг, а тебе говорят, что относительно твоего роста или веса на протяжении полугода должно быть 46 с половиной, то никто не говорит, что завтра нужно прийти и весить 46 с половиной», — отметил хореограф, добавив, что за семь дней можно скинуть полкилограмма без запрещенных методов.

По словам Глейхенгауза, пятьсот лишних граммов — это не смертельно, но если фигурист наберет 1,5 или 2 кг, то уже не будешь прыгать, поскольку это травмоопасно. На вопрос о том, есть ли в группе диетолог, Глейхенгауз ответил: «Да. Этери Георгиевна».