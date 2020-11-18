Петербургский СКА уступил челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Первый и второй периоды обошлись без заброшенных шайб. Решающая шайба была заброшена в ворота СКА в третьем периоде, за семь минут до конца встречи автором гола стал нападающий «Трактора» Томаш Гика, передачу на него сделал Лукаш Седлак.

Таким образом, СКА прервал четырехматчевую серию побед в регулярном чемпионате КХЛ. Ранее команда Валерия Брагина на выезде обыграла «Йокерит», «Витязь» и «Северсталь», а дома в овертайме смогла победить уфимский «Салават Юлаев». В прошлом сезоне СКА также дома уступил челябинцам, проиграв со счетом 1:2.