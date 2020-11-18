Стал известен стартовый состав сборной России на выездной матч в групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.

Игра состоится сегодня, 18 ноября, в Белграде на стадионе клуба «Црвена Звезда». Начало встречи назначено на 22:45 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

В воротах сборной России сыграет Маринато Гильерме, в линии защиты выйдут Юрий Жирков, который проведет 100-й матч в майке сборной, Игорь Дивеев, Георгий Джикия и Вячеслав Караваев.

В полузащите главный тренер сборной Черчесов принял решение выпустить Магомеда Оздоева, Далера Кузяева и братьев Миранчуков — Антона и Алексея, а также Александра Ерохина. На острие атаки сыграет Антон Заболотный.

России обязательно нужно побежать Сербию, чтобы рассчитывать на выход в Лигу А.