Россия начала заключительный матч Лиги наций с Сербией

Сборная России по футболу начала встречу с командой Сербии в розыгрыше Лиге наций сезона-2020/21. Игра проходит в Белграде на стадионе «Црвены Звезды».

Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Главный арбитр встречи — англичанин Энтони Тейлор, ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным арбитром встречи выступит представитель Словении Матей Юг.

Стартовый состав команды, выбранный Станиславом Черчесовым, доступен здесь. Сотый матч в майке национальной сборной проведет защитник Юрий Жирков.