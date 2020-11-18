Россия начала заключительный матч Лиги наций с Сербией

Сборная России по футболу начала встречу с командой Сербии в розыгрыше Лиге наций сезона-2020/21. Игра проходит в Белграде на стадионе «Црвены Звезды».
Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.
Главный арбитр встречи — англичанин Энтони Тейлор, ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным арбитром встречи выступит представитель Словении Матей Юг.
Стартовый состав команды, выбранный Станиславом Черчесовым, доступен здесь. Сотый матч в майке национальной сборной проведет защитник Юрий Жирков.
Отметим, первый матч Сербии и России в текущем розыгрыше Лиги наций состоялся в сентябре 2020 года в Москве. Россия победила Сербию со счетом 3:1, дубль в матче оформил Артем Дзюба (один гол с пенальти), еще один мяч забил Вячеслав Караваев.
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