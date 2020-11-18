Правительство Санкт-Петербурга приняло решение ввести новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они коснулись и проведения спортивных мероприятий в городе.

Об этом стало известно из постановления Правительства Санкт-Петербурга.

С понедельника, 23 ноября, запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия. Таким образом, ХК СКА, футбольный и баскетбольный «Зениты» не смогут проводить матчи со зрителями.

Футбольный «Зенит» должен был провести домашний матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» с заполняемостью в 30% от всех мест стадиона. Также до конца 2020 года «Зенит» проведет в рамках российской премьер-лиги три домашних матча — против екатеринбургского «Урала», московских «Динамо» и «Спартака».