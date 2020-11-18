Радонич открыл счет в матче Сербия — Россия в Лиге наций

Сербский футболист Неманья Радонич открыл счет в матче Сербия — Россия заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.

Встреча проходит в Белграде на стадионе «Црвены Звезды», счет в матче на данный момент 1:0 в пользу хозяев поля.

Эпизод произошел на 10-й минуте встречи, Радонич нанес удар с линии штрафной площадки и попал в ворота. Голевую передачу в этой атаке оформил Никола Миленкович.

Прямая трансляция матча Сербия — Россия доступна здесь.