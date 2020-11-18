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  • 01:01,  19 ноября 2020
Футбол
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Радонич открыл счет в матче Сербия — Россия в Лиге наций

Радонич открыл счет в матче Сербия &#8212; Россия в Лиге наций
Сборная России по футболу. Фото: РФС.

Сербский футболист Неманья Радонич открыл счет в матче Сербия — Россия заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.

Встреча проходит в Белграде на стадионе «Црвены Звезды», счет в матче на данный момент 1:0 в пользу хозяев поля.

Эпизод произошел на 10-й минуте встречи, Радонич нанес удар с линии штрафной площадки и попал в ворота. Голевую передачу в этой атаке оформил Никола Миленкович.

Прямая трансляция матча Сербия — Россия доступна здесь.

Отметим, первый матч Сербии и России в текущем розыгрыше Лиги наций состоялся в сентябре 2020 года в Москве. Россия победила Сербию со счетом 3:1, дубль в матче оформил Артем Дзюба (один гол с пенальти), еще один мяч забил Вячеслав Караваев.

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