Радонич открыл счет в матче Сербия — Россия в Лиге наций

Сербский футболист Неманья Радонич открыл счет в матче Сербия — Россия заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Встреча проходит в Белграде на стадионе «Црвены Звезды», счет в матче на данный момент 1:0 в пользу хозяев поля.
Эпизод произошел на 10-й минуте встречи, Радонич нанес удар с линии штрафной площадки и попал в ворота. Голевую передачу в этой атаке оформил Никола Миленкович.
Прямая трансляция матча Сербия — Россия доступна здесь.
Отметим, первый матч Сербии и России в текущем розыгрыше Лиги наций состоялся в сентябре 2020 года в Москве. Россия победила Сербию со счетом 3:1, дубль в матче оформил Артем Дзюба (один гол с пенальти), еще один мяч забил Вячеслав Караваев.
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