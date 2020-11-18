Россия проигрывает Сербии 2:0 к 25-й минуте. Второй мяч забил Йович

Нападающий сборной Сербии по футболу Лука Йович забил второй мяч в ворота команды России в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/21.

Игра проходит на стадионе Райко Митича в Белграде, на данный момент счет в матче 2:0.

Эпизод произошел на 25-й минуте встречи. Автором голевой передачи на Йовича стал Филипп Младенович.

Первый мяч в этом матче был забит Сербией на 10-й минуте игры. Отличился Неманья Радоньич с передачи Николы Миленковича.

Прямая трансляция матча Сербия — Россия в Лиге наций доступна здесь.