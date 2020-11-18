Россия проигрывает Сербии 2:0 к 25-й минуте. Второй мяч забил Йович

Нападающий сборной Сербии по футболу Лука Йович забил второй мяч в ворота команды России в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/21.
Игра проходит на стадионе Райко Митича в Белграде, на данный момент счет в матче 2:0.
Эпизод произошел на 25-й минуте встречи. Автором голевой передачи на Йовича стал Филипп Младенович.
Первый мяч в этом матче был забит Сербией на 10-й минуте игры. Отличился Неманья Радоньич с передачи Николы Миленковича.
Прямая трансляция матча Сербия — Россия в Лиге наций доступна здесь.
Отметим, первый матч Сербии и России в текущем розыгрыше Лиги наций состоялся в сентябре 2020 года в Москве. Россия победила Сербию со счетом 3:1, дубль в матче оформил Артем Дзюба (один гол с пенальти), еще один мяч забил Вячеслав Караваев.
Комментарии Развернуть