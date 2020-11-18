Сборная России по футболу пропустила три гола в первом тайме матча с командой Сербии в заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Игра проходит в Белграде на стадионе Райко Митича. На данный момент счет в матче 4:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте Неманья Радоньич забил первый мяч в ворота сборной России, передачей отметился Никола Миленкович. На 25-й минуте игры гол забил нападающий Лука Йович, ему ассистировал Филип Младенович.

В концовке первого тайма сборная России пропустила в третий и четверты раз: на 40-й минуте отличился Душан Влахович, а на 45+1 Лука Йович оформил дубль.

Прямая трансляция встречи доступна здесь. Отметим, первый матч Сербии и России в текущем розыгрыше Лиги наций состоялся в сентябре 2020 года в Москве, Россия обыграла соперника со счетом 3:1.