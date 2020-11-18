Главные новости из мира футбольных полей и ледовых площадок — в традиционном дайджесте Nevasport за 18 ноября:

Россия проиграла Сербии в Лиге наций, пропустив пять мячей

Сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от команды России в Лиге наций, пропустив в общей сложности пять мячей. Игра прошла на стадионе Райко Митича в Белграде и завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной Сербии. В составе сборной Сербии отличились Лука Йович (дубль), Филип Младенович, Неманья Радоньич и Душан Влахович.

Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР в Лондоне. Игра прошла на центральном корте стадионе «О2-Арена» и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Медведева. Теннисисты провели на площадке 1 час и 21 минуту.

СКА дома проиграл «Трактору», прервав четырехматчевую серию побед в КХЛ

Петербургский СКА уступил челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. За семь минут до конца встречи автором гола стал нападающий «Трактора» Томаш Гика, передачу на него сделал Лукаш Седлак.

Назван состав женской сборной России по биатлону на Кубок мира. Юрлова пропустит сезон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров огласил состав женской национальной команды на первые этапы Кубка мира. Сезон пропустит лидер сборной Екатерина Юрлова-Перхт: спортсменка объявила о беременности, но выразила готовность помогать команде консультациями. В состав команды вошли Светлана Миронова и Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

Бабиков, Пащенко и Латыпов вошли в состав сборной России на Кубок мира по биатлону

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира в сезоне-2020/21. Состав в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» объявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. В национальную команду вошли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Пётр Пащенко, Семён Сучилов, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

Шварцман проиграл Звереву и лишился шансов на полуфинал Итогового турнира АТР

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл аргентинца Диего Шварцмана в матче второго тура Итогового турнира АТР в Лондоне. Теннисисты провели на корте «О2-Арены» более двух часов и сыграли три сета. Счет по партиям 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Зверева

Пепелева и Плешков снялись с Гран-при России из-за коронавируса у тренера

Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков, выступающие в парном катании, снялись с этапа Гран-при Rostelecom Cup, так как их тренер Филипп Тарасов сдал положительный тест на коронавирус. Об этом рассказал Владислав Жовнирский — еще один тренер, работающий с парой.

С 23 ноября в Петербурге закроют доступ зрителей на спортивные мероприятия

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение ввести новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они коснулись и проведения спортивных мероприятий в городе. Об этом стало известно из постановления Правительства Санкт-Петербурга. С понедельника, 23 ноября, запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия.