Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о разгроме сборной России от команды Сербии в первом тайме матча Лиги наций УЕФА.

В своем телеграм-канале Губерниев написал: «Ой, мама, ой, страшно идти домой… Цусима нынче в Белграде…». Комментатор отметил, что сборная России — средненькая европейская команда, чьи-то самые маленькие ошибки приводят к громким оплеухам, как в матче с Сербией.

«Есть ощущение, что наш главный тренер после ряда успехов откровенно в последнее время «заигрался». Развивать мысль не буду. Понимайте как хотите», — отметил Губерниев, добавив, что Россия не понимает, в какой футбол играть, а фарт команды закончился.

Напомним, Россия пропустила 4 гола за 45 минут матча с Сербией в Лиге наций.