Сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от команды России в Лиге наций, пропустив в общей сложности пять мячей.

Игра прошла на стадионе Райко Митича в Белграде и завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной Сербии.

После первого тайма сборная России проигрывала со счетом 4:0. Дубль в составе сборной Сербии оформил форвард Лука Йович, также по голу забили Душан Влахович и Неманья Радоньич.

В перерыве Станислав Черчесов заменил вратаря: вместо Гильерме на поле вышел Сослан Джанаев.

Пятый мяч в игре забил Филип Младенович.

Таким образом, потерпев поражение от сборной Сербии, Россия осталось на втором месте в своей группе в Лиге наций и не вышла в Лигу А на следующий розыгрыш турнира.