Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР в Лондоне.

Игра прошла на центральном корте стадионе «О2-Арена» и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Медведева. Теннисисты провели на площадке 1 час и 21 минуту.

На счету Медведева 10 эйсов за игру, также он допустил четыре ошибки на подаче. Джокович сделал за весь матч всего три эйса, а также совершил пять двойных ошибок.

Таким образом, за два стартовых матча на турнира Даниил Медведев набрал шесть очков и сумел возглавить подгруппу А на Итоговом турнире. Медведеву еще предстоит сыграть с Диего Шварцманом За тур до окончания группового этапа россиянин попал в полуфинал розыгрыша.