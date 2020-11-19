Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке после разгромного поражения от Сербии на групповом этапе Лиги наций.

«Во-первых, вопрос не ко мне. Во-вторых, мы начали турнир хорошо, но закончили неважно. Сегодня игра показала, что команда должна быть ей. У нас много молодых, и сыграть всем с листа не удаётся», — сказал Черчесов после окончания встречи.

Напомним, Сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5 и опустилась на второе место турнирной таблицы группы 3 Лиги В, набрав восемь очков в шести встречах. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти в Лигу А.

Поражение стало для сборной России самым крупным за 16 лет. Тогда россияне проиграли Португалии со счетом 1:7.