Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос об отсутствии Артёма Дзюбы в составе команды на матч с Сербией в Лиге наций. Напомним, Россия проиграла с разгромным счетом 0:5 и не смогла выйти в Лигу А.

«Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Мы не хотим говорить об этом, а вы опять педалируете. Дзюба добавляет многое нашей игре, но по той или иной причине его нет. Думаю, что невызов — правильное решение», — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы 3 Лиги В, набрав 8 очков в шести встречах. Сербия с 6 очками заняла третье место.

Для России это поражение стало самым крупным с 2004 года. Тогда российская команда проиграла Португалии со счетом 1:7.