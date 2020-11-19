Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от Сербии (0:5) на групповом этапе Лиги наций УЕФА.

«Скажу банальность, но у Сербии всё залетело, а у нас — нет. Сербы были свежее, лучше и заслуженно выиграли. Сказали, что нет движения, а когда команда не готова физически, то мы и выглядим ниже уровня, который можем дать», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер подчеркнул, что команда пыталась отыграться во втором тайме, имела моменты, но не смогла забить. Он призвал не делать выводы по тому или иному игроку, так как молодых футболистов нужно вводить постепенно, но они были вынуждены играть из-за отсутствия многих игроков основы.

Черчесов признал, что команда хочет выигрывать, однако предъявлять претензии молодым игрокам сейчас было бы легкомысленно и неправильно.

Напомним, сборная России заняла второе место в турнирной таблице своей группы и не смогла выйти в Лигу А.