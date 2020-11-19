Даниил Медведев стал первым российским полуфиналистом Итогового турнира АТР за последние 11 лет. В 2009 году групповой этап преодолел Николай Давыденко, впоследствии выигравший турнир.

Медведев дебютировал в Финале мирового тура АТР год назад, но тогда не смог выиграть ни одного матча в группе и вылетел с турнира. В этом году он одержал две победы в двух матчах — над Александром Зверевым и Новаком Джоковичем. Несмотря на то, что впереди у Даниила еще матч с Диего Шварцманом, он уже гарантировал себе выход в плей-офф.

За второе место в группе будут бороться Джокович и Зверев, так как Шварцман уже лишился шансов на выход в следующую стадию турнира.

В полуфинале Медведев сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с греком Стефаносом Циципасом, которые претендуют на второе место в своей группе.