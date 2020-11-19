Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась впечатлениями от участия в телевизионном проекте «Ледниковый период», где выступает с актером Евгением Прониным.

«Ледниковый период»: ожидание/реальность. Я думала, что это будет гораздо легче, и морально, и физически. Наивная. Проект занял намного больше времени в моей жизни, чем я ожидала», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фигуристка подчеркнула, что каждый этап работы требует сильной вовлеченности и времени, невозможно отстраниться от какой-то части процесса.

Волосожар призналась, что в физическом плане работа тоже оказалась непростой, так как исполнить весь арсенал элементов из профессионального спорта нельзя, приходится выкручиваться и придумывать что-то новое, а это травмоопасный процесс.

«Потому что сделать верхнюю поддержку с профессиональным фигуристом — это одно. А вот когда человек только учится, а тебе нужно доверить ему своё здоровье и целостность скелета, скажем так, — это уже совсем другая история», — написала Волосожар.